Centro Diurno per disabili ad Ardea, Centore: "Serve approvare il Bilancio" (Di venerdì 24 marzo 2023) Ardea – Si è svolta la riunione della commissione consiliare trasparenza presieduta dal consigliere Luca Vita, alla quale hanno partecipato l'assessore ai Servizi Sociali Geom. Simone Centore, il consigliere Antonio Anastasio ed il consigliere Martinelli. La convocazione, richiesta dal presidente Luca Vita, è stata indetta per avere spiegazioni di quanto ancora manca per l'apertura del Centro Diurno per disabili adulti, dopo che un guasto alla rete idrica ha allagato alcuni locali. L'assemblea si è svolta in modo pacato ed educato cosa che in passato non avveniva. A rispondere all'interrogazione l'assessore Centore, che ha spiegato cos'è accaduto alla struttura del Centro Diurno di via Terni, assicurando il presidente che presto verranno sistemati i ...

