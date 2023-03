Celleno, il borgo fantasma del Lazio nato prima di Roma. Ed è alle origini della storia stessa d’Italia – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è un borgo – e quasi non c’è più – in cima alle colline di tufo del viterbese che nacque prima di Roma e che è all’origine del paese chiamato Italia. Se ne trova la prima traccia scritta nelle “Antichità Romane” scritte da Dionigi (noto anche come Dioniso) di Alicarnasso. Fu lui a scriverne nel primo libro tradotto in italiano volgare nella versione ottocentesca dell’abate Marco Mastrofini di Frascati: «Col volgere degli anni fu detta Italia per un uomo potentissimo, Italo nominato. Antioco di Siracusa, lo dipinge per uomo destro e filosofo, il quale convincendo molti popoli col dire e molti colla forza, ridusse in potere suo quanto v’è fra il golfo Napitino e quello di Scilla: e quel tratto fu il primo che Italia da Italo si dicesse». Secondo Dionigi Italo era il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è un– e quasi non c’è più – in cimacolline di tufo del viterbese che nacquedie che è all’origine del paese chiamato Italia. Se ne trova latraccia scritta nelle “Antichitàne” scritte da Dionigi (noto anche come Dioniso) di Alicarnasso. Fu lui a scriverne nel primo libro tradotto in italiano volgare nella versione ottocentesca dell’abate Marco Mastrofini di Frascati: «Col volgere degli anni fu detta Italia per un uomo potentissimo, Italo nomi. Antioco di Siracusa, lo dipinge per uomo destro e filosofo, il quale convincendo molti popoli col dire e molti colla forza, ridusse in potere suo quanto v’è fra il golfo Napitino e quello di Scilla: e quel tratto fu il primo che Italia da Italo si dicesse». Secondo Dionigi Italo era il ...

