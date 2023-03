Cecilia Strada a TPI | “Il Governo si è fermato a Cutro”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 marzo 2023), hai scritto e hai dichiarato per giorni sulla strage di.«Verissimo». E hai detto che dobbiamo imparare molto da quello che è accaduto. Posso chiederti di spiegare cosa pensi, e perché, a tuo avviso, questa storia ha segnato il sentimento collettivo del nostro Paese?«Assolutamente sì. Intanto sono contenta che continuiate a parlarne mentre si spengono tanti altri riflettori. E poi vorrei fissare alcune lezioni importanti che stiamo capendo solo adesso, alla distanza». A cosa ti riferisci?«Questo naufragio è diventato un simbolo, e non era scontato. E oggisignifica molto anche per chi, come me, si occupa di migranti e profughi da anni». Come spieghi l’enorme onda di emozione e dibattito che la strage ha suscitato nel Paese?«Accade per una serie di fattori diversi e concomitanti tra di ...