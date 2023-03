C'è del tenero tra 'Ciro' di Mare fuori e l'attrice Vendramin? Beccati fuori da un hotel (Di venerdì 24 marzo 2023) Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin sono stati visti insieme fuori da un albergo di Milano e salire su un taxi. Non è certo se uno degli attori principali del cast di Mare fuori e l'attrice classe ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 marzo 2023) Giacomo Giorgio e Beatricesono stati visti insiemeda un albergo di Milano e salire su un taxi. Non è certo se uno degli attori principali del cast die l'classe ...

