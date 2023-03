Castellammare, prof schiaffeggiata in aula dalla mamma di un’alunna: “Voti bassi a mia figlia” (Di venerdì 24 marzo 2023) Non ci abitueremo mai abbastanza alla furia violenta che arriva in classe contro una insegnante picchiata davanti agli alunni. E’ accaduto al liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. L’aggressione è avvenuta davanti agli alunni , tutti 14enni, che hanno visto la mamma di una loro compagna avventasi sull’insegnante di inglese, prenderla per i capelli, poi a schiaffi per poi aggredirla fisicamente. Si tratta della professoressa Lucia Celotto – apprendiamo dal Mattino– che stava tenendo lezione proprio nella IA. Quando ha sentito bussare alla porta ha aperto trovandosi di fronte auna furia. Castellammare, prof presa a schiaffi dalla mamma di un’alunna Era la mamma di un’alunna che ha cominciato subito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Non ci abitueremo mai abbastanza alla furia violenta che arriva in classe contro una insegnante picchiata davanti agli alunni. E’ accaduto al liceo classico Plinio Seniore didi Stabia. L’aggressione è avvenuta davanti agli alunni , tutti 14enni, che hanno visto ladi una loro compagna avventasi sull’insegnante di inglese, prenderla per i capelli, poi a schiaffi per poi aggredirla fisicamente. Si tratta dellaessoressa Lucia Celotto – apprendiamo dal Mattino– che stava tenendo lezione proprio nella IA. Quando ha sentito bussare alla porta ha aperto trovandosi di fronte auna furia.presa a schiaffidiEra ladiche ha cominciato subito ...

