Castelforte Ponte Maiano | prosegue l’iter tecnico e politico per l’esecuzione dei lavori

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 24 marzo 2023)– “Continuo a seguire con attenzione e cura –dice il Sindaco Angelo Felice Pompeo-del procedimento relativo alla progettazione ed esecuzione deiprevisti per la messa in sicurezza dell’importantedi. Sto sollecitando tutte gli Enti coinvolti a fare presto e bene quanto è necessario ed indispensabile per ripristinare pienamente la L'articolo Temporeale Quotidiano.