Castel Romano Outlet | inaugurata la navetta da Eur Fermi

(Di venerdì 24 marzo 2023) RaggiungereDesignersenza auto da oggi è più facile, grazie alla nuovaDestination Joy con partenza da Eur(Viale America)oggi dal Centre Manager Enrico Biancato affiancato dalla Presidente del IX Municipio Titti di Salvo. Un nuovo progetto di mobilità sostenibile a favore dei cittadini e dei turisti che si affianca al servizio già attivo da Roma Termini. Cinque le corse giornaliere da Viale America 266, altezza Metro Eur, tempo di percorrenza circa 15 minuti. Questi gli orari in andata: 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, Rientri daalle 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00. Il servizio, svolto in collaborazione con partner Cilia, avrà un costo di 10 euro per andata e ...