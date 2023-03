Caso Denise Pipitone | il giudice | l' ex pm Maria Angioni mentì per coprire i suoi insuccessi

(Di venerdì 24 marzo 2023) «Le accuse mosse dall’imputata sono puntuali e precise: in buona sostanza, "le indagini non hanno condotto alla cattura dei colpevoli per colpa del Commissariato di Mazara del Vallo che le ha depistate"....

Caso Denise, ecco perché l’ex pm Angioni è stata condannata: «Mentì per coprire i suoi insuccessi» La Sicilia

