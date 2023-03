Caso Denise Pipitone | il giudice | l' ex pm Maria Angioni mentì per coprire i suoi insuccessi

(Di venerdì 24 marzo 2023) "Le accuse mosse dall'imputata sono puntuali e precise: in buona sostanza, "le indagini non hanno condotto alla cattura dei colpevoli per colpa del Commissariato di Mazara del Vallo che le ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlqamahPost : Le motivazioni dell'ex pm sul caso Denise Pipitone: ha mentito per ... - - AAlberiga : RT @MissingDeniseMp: ?? ORE14 Venerdì 24/03/2023 Ascoltate bene Milo. 'La lega ha incardinato una proposta di legge per una Commissione d'i… - Asia29674459 : RT @MissingDeniseMp: ?? ORE14 Venerdì 24/03/2023 Ascoltate bene Milo. 'La lega ha incardinato una proposta di legge per una Commissione d'i… - GiovannettiSofi : RT @MissingDeniseMp: ?? ORE14 Venerdì 24/03/2023 Ascoltate bene Milo. 'La lega ha incardinato una proposta di legge per una Commissione d'i… - MissingDeniseMp : ?? ORE14 Venerdì 24/03/2023 Ascoltate bene Milo. 'La lega ha incardinato una proposta di legge per una Commissione… -

E' duro il giudizio espresso dal giudice monocratico di Marsala su Maria Angioni , ex pm delPipitone , condannata a un anno di carcere per false informazioni al pubblico ministero. Il ...È duro il giudizio espresso dal giudice monocratico di Marsala su Maria Angioni, ex pm delPipitone, condannata a un anno di carcere per false informazioni al pubblico ministero. Il ...E' quanto afferma il giudice monocratico di Marsala su Maria Angioni , ex pm delPipitone , condannata a un anno di carcere per false informazioni al pubblico ministero.

Caso Denise, ecco perché l’ex pm Angioni è stata condannata: «Mentì per coprire i suoi insuccessi» La Sicilia

Bugie per coprire gli insuccessi dell’indagine su Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Ed è per questo che il giudice di Marsala nelle motivazioni di condanna ...E’ duro il giudizio espresso dal giudice monocratico di Marsala su Maria Angioni, ex pm del caso Denise Pipitone, condannata a un anno di carcere per false informazioni al pubblico ministero. Il ...