Caso Cospito, Procura generale contro gli arresti domiciliari (Di venerdì 24 marzo 2023) Caso Alfredo Cospito, la Procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di differimento della pena agli arresti domiciliari dell'anarchico in regime di 41 bis e in sciopero della fame dallo scorso ottobre. La richiesta era stata avanzata dal legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. I giudici del Tribunale di Sorveglianza si sono riservati di decidere sull'istanza di differimento della pena per motivi di salute presentata dalla difesa di Alfredo Cospito. L'udienza, durata un paio d'ore, si è svolta all'ospedale San Paolo per consentire all'anarchico di partecipare. La presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e la magistrata Ornella Anedda, componenti ...

