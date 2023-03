Case Green e scoppio della bolla immobiliare: può essere la nuova crisi dei subprime? (Di venerdì 24 marzo 2023) L’impatto della direttiva europea può essere devastante per il mercato immobiliare, ma può arrivare a mettere in difficoltà le borse? Oggi l’attenzione globale è puntata sulla grande crisi bancaria internazionale. Ci si affanna a capire quanto le varie banche siano solide e quanto sia forte il pericolo di contagio. Le banche crollate ad oggi fanno rumore perchè il sistema bancario internazionale è connesso da una fittissima rete di rapporti. Case Green e bolla immobiliare – ilovetrading.itCome la crisi del 2008 ha dimostrato quando una banca crolla l’effetto domino può essere pesantissimo e oggi tanti si chiedono se la borsa possa risentire di questo problema. Le banche centrali degli Stati Uniti e dell’Unione Europea ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 marzo 2023) L’impattodirettiva europea puòdevastante per il mercato, ma può arrivare a mettere in difficoltà le borse? Oggi l’attenzione globale è puntata sulla grandebancaria internazionale. Ci si affanna a capire quanto le varie banche siano solide e quanto sia forte il pericolo di contagio. Le banche crollate ad oggi fanno rumore perchè il sistema bancario internazionale è connesso da una fittissima rete di rapporti.– ilovetrading.itCome ladel 2008 ha dimostrato quando una banca crolla l’effetto domino puòpesantissimo e oggi tanti si chiedono se la borsa possa risentire di questo problema. Le banche centrali degli Stati Uniti e dell’Unione Europea ...

