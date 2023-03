Casa crolla durante un rogo, tragedia sfiorata a Sicignano (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni (Sa) – sfiorata la tragedia ieri notte, nella frazione di Galdo, nel comune di Sicignano degli Alburni, dove a seguito di un incendio, una Casa sita nel centro storico è parzialmente crollata dopo essere stata avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato nel centro storico della frazione del comune albunrino, interessando una Casa di proprietà di un uomo del posto ma temporaneamente disabitata a causa della presenza di lavori di ristrutturazione dell’edificio che erano in corso proprio in queste settimane. Ad accorgersi del rogo, avvenuto in piena notte, alcuni dei residenti insospettiti dall’odore nauseabondo delle fiamme che hanno fatto l’amara scoperta e allertato i soccorsi. Sul posto sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutidegli Alburni (Sa) –laieri notte, nella frazione di Galdo, nel comune didegli Alburni, dove a seguito di un incendio, unasita nel centro storico è parzialmenteta dopo essere stata avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato nel centro storico della frazione del comune albunrino, interessando unadi proprietà di un uomo del posto ma temporaneamente disabitata a causa della presenza di lavori di ristrutturazione dell’edificio che erano in corso proprio in queste settimane. Ad accorgersi del, avvenuto in piena notte, alcuni dei residenti insospettiti dall’odore nauseabondo delle fiamme che hanno fatto l’amara scoperta e allertato i soccorsi. Sul posto sono ...

