(Di venerdì 24 marzo 2023)di lettura: < 1 minutoUn ospite internazionale è atteso nel centro di ricerca scientifica irpino, martedì 28 marzo, alle ore 12:00. Si tratta diB., professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università portoghese di Coimbra, che terrà una lezione sulla traduzione dell’mRNAe nele sul suo ruolo nella regolazione sinaptica. Nelo, fruibile anche in videoconferenza, a questo link, il neuroscienziato lusitano, celebre per isulle alterazioni molecolari alla base dell’apprendimento e della memoria e sulle alterazioni sinaptiche in diverse malattie del sistema nervoso, svolgerà un’analisi approfondita sulle caratteristiche dei neuroni quali cellule ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Biogem_Istituto : Carlos B. Duarte e i suoi studi sull’mRNA nello spazio e nel tempo ai seminari di Biogem -

... Maria, condannata a otto anni per corruzione, che, dopo essere rimasta esiliata per 30 mesi ... il ministero degli Esteri ecuadoriano, per bocca del suo titolare, JuanHolguín, ha ...A guidarlo, in veste di Chief Scientist di E1, il professor, ecologo marino di fama mondiale (anch'egli originario di Maiorca) che, oltre a sostenere le iniziative di sostenibilità ...... Adrián Lastra (Capitano Mendoza),Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Goncalo Diniz (Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) e Bárbara ...

Argentina e Ecuador ai limiti della rottura diplomatica: il caso della fuga dell’ex ministra Gaucho News

Nella giornata di lunedì, il ministro degli Esteri argentino, Santiago Caifero, aveva comunicato all'omologo ecuadoriano, Juan Carlos ...Argentina e Ecuador ai limiti della rottura diplomatica per il caso di María de los Ángeles Duarte, ex ministra di Rafael Correa ...