Carlo III salta la visita in Francia: ecco perché (Di venerdì 24 marzo 2023) Le proteste in Francia non hanno reso possibile il viaggio Nessuna visita in Francia per Re Carlo III. Le proteste che stanno accendendo il paese, nate in risposta alla riforma pensioni, non rendono possibile il viaggio. Come reso noto dall’Eliseo la decisione è stata«presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuel Macron e il Re», si legge nel comunicato diffuso in mattinata. «Visto l’annuncio di una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni, martedì prossimo 28 marzo in Francia, la visita di Re Carlo III, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese verrà rinviata», ha scritto la presidenza promettendo di riprogrammare la visita «il prima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Le proteste innon hanno reso possibile il viaggio Nessunainper ReIII. Le proteste che stanno accendendo il paese, nate in risposta alla riforma pensioni, non rendono possibile il viaggio. Come reso noto dall’Eliseo la decisione è stata«presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuel Macron e il Re», si legge nel comunicato diffuso in mattinata. «Visto l’annuncio di una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni, martedì prossimo 28 marzo in, ladi ReIII, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese verrà rinviata», ha scritto la presidenza promettendo di riprogrammare la«il prima ...

