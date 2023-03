Carceri, Cirielli: “Via patria potestà a madri condannate in via definitiva” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le donne che vanno in carcere per reati gravi con sentenza passata in giudicato devono perdere la patria potestà sui figli”. Lo dice all’Adnkronos Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fdi, mentre si accende lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla questione delle madri detenute. Ieri il Pd ha stoppato l’approdo in Aula a Montecitorio, previsto per fine marzo, della sua proposta di legge a prima firma Debora Serracchiani dopo gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in Commissione che prevedevano il carcere per le madri in caso di recidiva e cancellavano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Cirielli nella scorsa legislatura è stato promotore di una proposta di legge che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le donne che vanno in carcere per reati gravi con sentenza passata in giudicato devono perdere lasui figli”. Lo dice all’Adnkronos Edmondo, viceministro degli Esteri ed esponente di Fdi, mentre si accende lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla questione delledetenute. Ieri il Pd ha stoppato l’approdo in Aula a Montecitorio, previsto per fine marzo, della sua proposta di legge a prima firma Debora Serracchiani dopo gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in Commissione che prevedevano il carcere per lein caso di recidiva e cancellavano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno.nella scorsa legislatura è stato promotore di una proposta di legge che ...

