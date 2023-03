Carceri, Cirielli: "Se la madre viene condannata, si tolga la patria potestà (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta La situazione sulle donne con figli detenute nelle Carceri italiane continua a far discutere. 'Se una madre viene condannata e finisce in carcere, le si deve togliere la patria potestà, visto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta La situazione sulle donne con figli detenute nelleitaliane continua a far discutere. 'Se unae finisce in carcere, le si deve togliere la, visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BussolaRisparmi : #Carceri #Cirielli Quanto manca al giorno in cui qualcuno di #FdI proporrà di fare come la dittatura militare ar… - capitanharlock2 : Secondo me in FdI c'è una gara a chi la spara più grossa. Sennò davvero non si spiega #carceri #minori… - Adnkronos : Carceri, Cirielli: 'Via patria potestà a madri condannate in via definitiva' . #Adnkronos ?? - massimomasi : Carceri, #Cirielli (Fratelli d’Italia, il partito della #Meloni. Se una madre è detenuta, le si tolga la patria pot… - sindaco_roma : ALLUCINANTE!!!!!!!!!!!!!!! Carceri, Cirielli: 'Se una madre è detenuta, le si tolga la patria potestà' - la Repubb… -