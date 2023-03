Carcere | le emergenze del Paese rendono illusorie le finalità rieducative della pena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Benché quasi il 2%popolazione in un modo o nell’altro ne risulti o ne sia stato coinvolto, oltre i 120mila soggetti – di cui 36mila poliziotti penitenziari – che ne fanno direttamente parte ogni giorno – a meno che il racconto giornalistico non ne risalti usi e contraddizioni, o non siano i partiti politici a farne proprio slogan elettorale – delin Italia si conosce poco e male e altrettanto scarse sono le informazioni su quale tortuoso percorso di vita attenda chi, una volta scontato il proprio debito con la giustizia, esce dal. Eppure, tanta parte di quello che accade nella collettività è influenzata dalle cangianti politiche penitenziarie, spesso condizionate dai movimenti di opinione che di volta in volta si formano a seguito di drammatici eventicronaca nonché direttamente dipendenti ...