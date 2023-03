Cara Europa, sulle auto endotermiche così non va (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla fine, il tanto pubblicizzato “semaforo rosso” ai motori endotermici pare essere arrivato. Il Parlamento europeo ha infatti adottato il testo con il quale si prevede un brusco phase-out nel lustro 2030-2035 culminante con il bando totale alle vendite di veicoli con unità Ice proprio a partire dal 2035 – con poche eccezioni inerenti al trasporto pesante prolungate al 2040 –. Il nuovo regolamento strizza l’occhio quindi alla “neutralità climatica” da raggiungere, anche in linea con il piano Fitfor55, entro il 2050. Nonostante i relatori del testo celebrino come storico il voto presso la “casa degli europei”, è forse la retorica ultras in materia che preoccupa maggiormente: una accelerazione troppo repentina rischia infatti di compromettere, in tema di mobilità sostenibile, quanto di buono è stato finora fatto, danneggiando al contempo le nostre economie e deprimendo una situazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla fine, il tanto pubblicizzato “semaforo rosso” ai motori endotermici pare essere arrivato. Il Parlamento europeo ha infatti adottato il testo con il quale si prevede un brusco phase-out nel lustro 2030-2035 culminante con il bando totale alle vendite di veicoli con unità Ice proprio a partire dal 2035 – con poche eccezioni inerenti al trasporto pesante prolungate al 2040 –. Il nuovo regolamento strizza l’occhio quindi alla “neutralità climatica” da raggiungere, anche in linea con il piano Fitfor55, entro il 2050. Nonostante i relatori del testo celebrino come storico il voto presso la “casa degli europei”, è forse la retorica ultras in materia che preoccupa maggiormente: una accelerazione troppo repentina rischia infatti di compromettere, in tema di mobilità sostenibile, quanto di buono è stato finora fatto, danneggiando al contempo le nostre economie e deprimendo una situazione ...

