Capuano: «Skriniar visitato dal medico del PSG? Zero professionismo!» (Di venerdì 24 marzo 2023) Capuano dice la sua su Skriniar, dopo la notizia di giornata che racconta dell’interesse del PSG per le condizioni fisiche del giocatore dell’Inter (vedi articolo). Di seguito il pensiero avanzato dal giornalista nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati” sulle frequenze di Radio 24. BOLLA – Giovanni Capuano si scaglia contro Milan Skriniar dopo la notizia della visita a cui si è sottoposto in Francia. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto a Radio 24, sul difensore dell’Inter: «Dopo la notizia di Skriniar che viene visitato dal medico del PSG dico che noi spesso raccontiamo questi calciatori come professionisti e, invece, è solo gente che vive in una bolla tutta sua ed è fuori da quella del calcio ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023)dice la sua su, dopo la notizia di giornata che racconta dell’interesse delper le condizioni fisiche del giocatore dell’Inter (vedi articolo). Di seguito il pensiero avanzato dal giornalista nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati” sulle frequenze di Radio 24. BOLLA – Giovannisi scaglia contro Milandopo la notizia della visita a cui si è sottoposto in Francia. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto a Radio 24, sul difensore dell’Inter: «Dopo la notizia diche vienedaldeldico che noi spesso raccontiamo questi calciatori come professionisti e, invece, è solo gente che vive in una bolla tutta sua ed è fuori da quella del calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Capuano: «Skriniar visitato dal medico del PSG? Zero professionismo!» - - NicoLuperini : @YOSHY2097 @capuanogio Per me Skriniar può andare a fare in culo ieri. Però mi fa veramente sorridere la lotta di C… -

Serie A, a San Siro l'Empoli beffa l'Inter nell'ultima partita del girone di andata ... al 40' Skriniar ha pensato bene di emulare Bruce Lee calciando con un goffo quanto inutile ... già fasciata per un precedente incidente di gioco, costringendo così l'arbitro Capuano ad estrarre il ... Inter - Empoli, la moviola: tutta la verità sull'espulsione di Skriniar Caputo anticipa Skriniar con la testa. C'è il contatto con Caputo , molto bene Capuano. Non c'è margine di interpretazione o tolleranza. Se non avesse dato giallo nelle due circostanze, avrebbe ... Serie A, a San Siro l'Empoli beffa l'Inter nell'ultima partita del girone di andata ... al 40' Skriniar ha pensato bene di emulare Bruce Lee calciando con un goffo quanto inutile ... già fasciata per un precedente incidente di gioco, costringendo così l'arbitro Capuano ad estrarre il ... ... al 40'ha pensato bene di emulare Bruce Lee calciando con un goffo quanto inutile ... già fasciata per un precedente incidente di gioco, costringendo così l'arbitroad estrarre il ...Caputo anticipacon la testa. C'è il contatto con Caputo , molto bene. Non c'è margine di interpretazione o tolleranza. Se non avesse dato giallo nelle due circostanze, avrebbe ...... al 40'ha pensato bene di emulare Bruce Lee calciando con un goffo quanto inutile ... già fasciata per un precedente incidente di gioco, costringendo così l'arbitroad estrarre il ... Capuano: «Skriniar visitato dal medico del PSG Zero professionismo!» Inter-News.it