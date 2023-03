Capodanno Pisano: inaugurata la mostra delle statuine del Gioco del ponte (Di venerdì 24 marzo 2023) L'esposizione nei locali dell'ex Ufficio anagrafe è curata dalla Compagnia dei balestrieri di San Marco Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) L'esposizione nei locali dell'ex Ufficio anagrafe è curata dalla Compagnia dei balestrieri di San Marco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... losservcom : Capodanno Pisano ,sabato 25 marzo alle 12 la città entrerà nel 2024 - VTrend_it : Capodanno in stile pisano, il programma di sabato 25 marzo - cascinanotizie : Giardino Scotto, inaugurato il camminamento in quota In occasione del Capodanno Pisano apertura gratuite al pubbl… - VTrend_it : Torna il Concerto del Capodanno Pisano al Lumière - piediincammino : RT @vadoevedo: Sabato 25 marzo 2023 festeggia insieme a noi il Capodanno Pisano con una piacevole escursione in San Rossore … fino al mare… -