Capitale italiana della Cultura 2025: ecco le 10 città finaliste e il calendario delle audizioni al Mic (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono 10 le città italiane che hanno presentato il dossier di candidatura al Ministero della Cultura per il titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'anno 2025. Le audizioni dei 10 progetti finalisti per la selezione della Capitale italiana della Cultura 2025 si terranno a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo Venezia, lunedì 27 e martedì 28 marzo. Lo comunica il Mic in una nota nella quale sottolinea che "le singole proposte progettuali saranno illustrate alla Giuria, presieduta dal presidente Davide Maria Desario e composta da 7 esperti del mondo della Cultura, delle ...

