Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cancelo scopre in diretta tv i motivi dell'esonero di Nagelsmann: la reazione: Il terzino portoghese colto di sorpr… -

scioccato ha risposto: "Non lo sapevo! Sono un po' sorpreso. Grazie a Nagelsmann , è stato lui a volermi al Bayern . Tutta la fortuna del mondo a lui. Cercherò di adattare il più possibile i ...... ma hai visto c'ha cumbinato Mario Rui ma addò jamme Poi siche magari era Kim o Rrahmani o ... oppure: "Non vorrei essere nei panni diche deve giocarsi il posto con Mario Rui" e ancora:...scioccato ha risposto: "Non lo sapevo! Sono un po' sorpreso. Grazie a Nagelsmann , è stato lui a volermi al Bayern . Tutta la fortuna del mondo a lui. Cercherò di adattare il più possibile i ...

Cancelo scopre in diretta tv i motivi dell'esonero di Nagelsmann: la reazione Corriere dello Sport

Non meno sorpreso è apparso Cancelo dopo la partita vinta ieri sera dal Portogallo per 4-0 sul Liechtenstein (suo il primo gol), quando gli hanno comunicato la clamorosa novità che arrivava dalla ...Nel cuore di Pompei un progetto di ricerca internazionale ha portato alla scoperta di una pavimentazione a mosaico ...