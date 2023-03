Canada, il deputato Han Dong si dimette per accuse di interferenze cinesi (Di venerdì 24 marzo 2023) Canada, interferenze cinesi. Un membro del parlamento canadese, Han Dong, si è dimesso dal caucus del suo partito per le accuse di essere coinvolto in interferenze politiche cinesi. Han Dong è stato accusato di aver esercitato pressioni su un diplomatico cinese per tenere imprigionati due canadesi a Pechino. Ma il signor Dong nega le accuse ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023). Un membro del parlamento canadese, Han, si è dimesso dal caucus del suo partito per ledi essere coinvolto inpolitiche. Hanè stato accusato di aver esercitato pressioni su un diplomatico cinese per tenere imprigionati due canadesi a Pechino. Ma il signornega le... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCanadese : RT @CCanadese: Il deputato di origine cinese finito nella bufera delle 'interferenze' ha annunciato, ieri, in lacrime, le sue dimissioni da… - CNewsgroup : RT @CNewsgroup: Il deputato di origine cinese finito nella bufera delle 'interferenze' ha annunciato, ieri, in lacrime, le sue dimissioni d… - CNewsgroup : Il deputato di origine cinese finito nella bufera delle 'interferenze' ha annunciato, ieri, in lacrime, le sue dimi… - CCanadese : Il deputato di origine cinese finito nella bufera delle 'interferenze' ha annunciato, ieri, in lacrime, le sue dimi… -

Maternità surrogata, quanto costa e come funziona: tutte le procedure ... Cipro e Ucraina (fino a prima dello scoppio della guerra), oppure oltreoceano Canada e Stati Uniti. Ci si è rivolto anche l'ex deputato Nichi Vendola, tanto che il suo divenne un caso politico. È ... Il primo, atteso faccia a faccia tra TikTok e il Congresso americano ... quindi c'è una maggiore consapevolezza del problema ', spiega Raja Krishnamoorthi deputato ... La scorsa settimana il Regno Unito si è unito agli Stati Uniti, al Canada e al Belgio nel vietare TikTok ... Molto rumore politico, poche culle arcobaleno. I dati dem si sgonfiano Non quadrano i numeri lanciati dal deputato del Pd Alessandro Zan quando punta il dito: "Questo ... sono andati quasi tutti negli Stati Uniti o in Canada. Un grande sacrificio economico, ma per chi se ... ... Cipro e Ucraina (fino a prima dello scoppio della guerra), oppure oltreoceanoe Stati Uniti. Ci si è rivolto anche l'exNichi Vendola, tanto che il suo divenne un caso politico. È ...... quindi c'è una maggiore consapevolezza del problema ', spiega Raja Krishnamoorthi... La scorsa settimana il Regno Unito si è unito agli Stati Uniti, ale al Belgio nel vietare TikTok ...Non quadrano i numeri lanciati daldel Pd Alessandro Zan quando punta il dito: "Questo ... sono andati quasi tutti negli Stati Uniti o in. Un grande sacrificio economico, ma per chi se ... Canada, il deputato Han Dong si dimette per accuse di interferenze ... Tag24 Il programma Esperienza Internazionale Canada (EIC) Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 14 marzo alla Casa d’Italia, il deputato federale di Alfred-Pellan, e presidente del gruppo interparlamentare Canada-Italia, Angelo Iacono, ha illustrato ... Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 14 marzo alla Casa d’Italia, il deputato federale di Alfred-Pellan, e presidente del gruppo interparlamentare Canada-Italia, Angelo Iacono, ha illustrato ...