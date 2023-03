Campo da calcio di Celadina, arrivano il sintetico e il nuovo impianto di illuminazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Pronto il progetto esecutivo sulla riqualificazione del Campo da calcio di Celadina. L’intervento, che si inserisce nel contesto del bando Rigenerazione Urbana, è finanziato interamente dai fondi del PNRR e prevede un contributo di oltre 570mila euro. Nello specifico, come sottolinea l’assessore allo sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva, Loredana Poli “siamo pronti per partire, con lo scopo di rifare il manto del Campo da calcio, trasformandolo in sintetico, e mettendo a punto un nuovo sistema di efficientamento delle luci. I lavori dell’impianto di via Pizzo Scais si inseriscono in un contesto molto più ampio, che ha portato l’amministrazione comunale a mettere le mani su molte delle strutture dei ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Pronto il progetto esecutivo sulla riqualificazione deldadi. L’intervento, che si inserisce nel contesto del bando Rigenerazione Urbana, è finanziato interamente dai fondi del PNRR e prevede un contributo di oltre 570mila euro. Nello specifico, come sottolinea l’assessore allo sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva, Loredana Poli “siamo pronti per partire, con lo scopo di rifare il manto delda, trasformandolo in, e mettendo a punto unsistema di efficientamento delle luci. I lavori dell’di via Pizzo Scais si inseriscono in un contesto molto più ampio, che ha portato l’amministrazione comunale a mettere le mani su molte delle strutture dei ...

