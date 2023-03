Camera di commercio Roma, +45mila occupati in un anno, trainante incremento occupazione donne (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Se la pandemia ha portato a una diminuzione dell’attività economica nel 2020 e 2021 a Roma e non solo, con un impatto molto negativo sull’occupazione, il 2022, invece, è stato l’anno della rinascita per la Capitale. Dopo il record delle esportazioni per le imprese Romane registrato l’anno scorso, i nuovi dati Istat sull’occupazione indicano, infatti, un netto miglioramento del mercato del lavoro a Roma, con un forte aumento degli occupati e del tasso di occupazione. Gli occupati nel 2022, a Roma e provincia, sono stati 1milione 769mila, 45mila in più rispetto al 2021, con un tasso di crescita del 2,6%, dato superiore alla crescita media nazionale (cfr. Italia +2,4%). Il tasso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Se la pandemia ha portato a una diminuzione dell’attività economica nel 2020 e 2021 ae non solo, con un impatto molto negativo sull’, il 2022, invece, è stato l’della rinascita per la Capitale. Dopo il record delle esportazioni per le impresene registrato l’scorso, i nuovi dati Istat sull’indicano, infatti, un netto miglioramento del mercato del lavoro a, con un forte aumento deglie del tasso di. Glinel 2022, ae provincia, sono stati 1milione 769mila, 45mila in più rispetto al 2021, con un tasso di crescita del 2,6%, dato superiore alla crescita media nazionale (cfr. Italia +2,4%). Il tasso di ...

