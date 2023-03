Cambio di rotta e | dal sottomarino hanno visto tutto | bordata alla Ong

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Una testimonianza importante che depone a favore di Matteo Salvini, tanto che Open Arms ha depositato una querela per omissione di soccorso nei confronti dell'equipaggio delVenuti che ha documentato le manovre della nave Ong. «Copiamo quello che accade sulla superficie in maniera discontinua perché il sommergibile è un mezzo occulto e solo quando è in quota periscopica alza antenne e periscopio per brevi lassi di tempo. Ilnon è idoneo al soccorso, possiamo prestare assistenza a soccorsi indifferibili. L'emersione e l'apertura di portelloni è di per sé un'operazione che può mettere a rischio la sicurezza del battello», ha detto Stefano Oliva, capitano di Corvetta della Marina militare, nel corso della sua testimonianza al processo Open Arms, nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove l'ex ministro dell'Interno è ...