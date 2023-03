Cambiano i vertici di Forza Italia: il destino di Ronzulli e tutte le decisioni di Berlusconi (Di venerdì 24 marzo 2023) Forza Italia cambia la cabina di comando. Alessandro Cattaneo non è più il capogruppo degli azzurri alla Camera e al suo posto torna Paolo Barelli, ritenuto vicino ad Antonio Tajani, già alla guida del gruppo a Montecitorio da ottobre 2021 a settembre scorso. Licia Ronzulli resta invece capogruppo di FI al Senato. Ad ufficializzare le scelte è una nota firmata da Silvio Berlusconi, che mette fine a settimane di voci sui malumori nei confronti dei due capogruppo. Anche se non si può dire con certezza che il cambio metterà fine alle tensioni interne al partito. Cattaneo, spiega il Cavaliere, farà il vice coordinatore nazionale del partito, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, con delega all'organizzazione territoriale. Oltre all'indicazione di Barelli, Berlusconi anticipa che «nelle prossime ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023)cambia la cabina di comando. Alessandro Cattaneo non è più il capogruppo degli azzurri alla Camera e al suo posto torna Paolo Barelli, ritenuto vicino ad Antonio Tajani, già alla guida del gruppo a Montecitorio da ottobre 2021 a settembre scorso. Liciaresta invece capogruppo di FI al Senato. Ad ufficializzare le scelte è una nota firmata da Silvio, che mette fine a settimane di voci sui malumori nei confronti dei due capogruppo. Anche se non si può dire con certezza che il cambio metterà fine alle tensioni interne al partito. Cattaneo, spiega il Cavaliere, farà il vice coordinatore nazionale del partito, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, con delega all'organizzazione territoriale. Oltre all'indicazione di Barelli,anticipa che «nelle prossime ...

