Cambiamenti climatici, un approfondimento per la Giornata delle Metereologia (Di venerdì 24 marzo 2023) Dallo studio emerge che il 59% della Gen Z e dei Millennial è molto o estremamente preoccupato per il cambiamento climatico, come rivelato dal recente studio pubblicato da CBS News dal titolo “The Lancet Planetary Health” In un momento storico particolarmente delicato e di grandi Cambiamenti climatici in corso, i giovani risultano essere la generazione più preoccupata in assoluto per gli effetti, anche a breve termine, che questi Cambiamenti potranno portare. Calza a pennello, dunque, il titolo scelto per celebrare la Giornata Mondiale della Meteorologia che, come ogni anno a partire dal 1950, si festeggia il 23 marzo. L’Organizzazione Meteorologia Mondiale (OMM) ha proposto il tema “The future of weather, climate and Water across Generations” (Il futuro del meteo, del clima e dell’acqua attraverso le generazioni). Al ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 marzo 2023) Dallo studio emerge che il 59% della Gen Z e dei Millennial è molto o estremamente preoccupato per il cambiamento climatico, come rivelato dal recente studio pubblicato da CBS News dal titolo “The Lancet Planetary Health” In un momento storico particolarmente delicato e di grandiin corso, i giovani risultano essere la generazione più preoccupata in assoluto per gli effetti, anche a breve termine, che questipotranno portare. Calza a pennello, dunque, il titolo scelto per celebrare laMondiale della Meteorologia che, come ogni anno a partire dal 1950, si festeggia il 23 marzo. L’Organizzazione Meteorologia Mondiale (OMM) ha proposto il tema “The future of weather, climate and Water across Generations” (Il futuro del meteo, del clima e dell’acqua attraverso le generazioni). Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : Quando emaniamo un’allerta meteo prevediamo il tempo per prevenire in tempo ????????? Quando studiamo i cambiamenti c… - PagellaPolitica : Lunedì è uscito l’ultimo rapporto dell’Onu sui cambiamenti climatici. Finora sui social non ne ha parlato nessun le… - amendolaenzo : La #GiornataMondialedellAcqua coincide con una crisi idrica globale. In ????, ai cambiamenti climatici aggiungiamo un… - ISPRA_Press : ??Cambiamenti climatici ?? Quali impatti avranno sugli ecosistemi marini e in particolare sul Mar #Mediterraneo? Tro… - ANSA_Lifestyle : Uno studio dal titolo “The Lancet #PlanetaryHealth” ha rivelato che il 59% della #GenZ e dei #Millennials è molto o… -