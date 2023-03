Cambiamenti climatici, gli attivisti di Ultima generazione potrebbero fondare un partito in Germania? “Al momento non ci sono piani” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultima generazione potrebbe diventare un partito? La suggestione arriva dalla Germania. Secondo il quotidiano Die Welt, alcuni attivisti di Letzte Generation, tra i quali Caris Connell – 34enne nota per essersi incollata a un dinosauro durante un’azione a settembre nel Museo di scienze naturali di Berlino – avrebbero ventilato l’ipotesi, durante una riunione a porte chiuse. La notizia è stata smentita dal gruppo con un comunicato stampa: “Al momento non ci sono piani concreti per fondare un partito – si legge – Se qualcuno decidesse di farlo, se qualcuno nel nostro ambiente dovesse creare un partito con il quale poter collaborare in alcuni casi, non sarebbe la prima volta”. Alcuni vantaggi ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)potrebbe diventare un? La suggestione arriva dalla. Secondo il quotidiano Die Welt, alcunidi Letzte Generation, tra i quali Caris Connell – 34enne nota per essersi incollata a un dinosauro durante un’azione a settembre nel Museo di scienze naturali di Berlino – avrebbero ventilato l’ipotesi, durante una riunione a porte chiuse. La notizia è stata smentita dal gruppo con un comunicato stampa: “Alnon ciconcreti perun– si legge – Se qualcuno decidesse di farlo, se qualcuno nel nostro ambiente dovesse creare uncon il quale poter collaborare in alcuni casi, non sarebbe la prima volta”. Alcuni vantaggi ci ...

