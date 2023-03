Calo nascite | bufera su sindaco del nuorese | “Le donne entrino nel mio ufficio a tre ore una dall’altra”

(Di venerdì 24 marzo 2023)su Pierpaolo Sau,delaccusato di sessismo per un commento su Facebook. “’Tutte lelibere hanno l’obbligo di recarsi nell’dela tre ore di distanza una’ Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il”, ha commentato il primo cittadino di Tonara in risposta a un post dell’exdi Desulo, sempre nel, riguardo lo spopolamento. “Senza bambini, senza famiglie e senza le scuole, siamo destinati all’estinzione”, aveva scritto Gigi Littarru martedì scorso, lamentando il drasticodellenel comune in cui, fino a 13 anni fa, 66 bambini frequentavano le due scuole del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Tutte le donne libere hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio del sindaco, a tre ore di distanza l'una dall'altra.… - classcnbc : ++Istat, prosegue il calo demografico????: nel 2022 la popolazione residente cala a 58.850.717 unità (-0,3%), -179mil… - PauPauMurat : @matteosalvinimi È vero che le nascite sono in calo, ma che adesso a chiavare e figliare siano solo le donne rom, m… - LiberaTvTicino : Calo di nascite in Sardegna, il sindaco di Tonara: 'Donne, venite nel mio ufficio. Ci penso io...' - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Tutte le donne libere hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio del sindaco, a tre ore di distanza l'una dall'altra. Provvedime… -

Il crollo demografico, ma anche ildel tasso capacità di produrre avranno un forte impatto sulla possibilità di crescita. Per il ...8 milioni: record negativo diLa settimana scorsa l'Ocse ...In questo lasso di tempo è venuto meno l'effetto compensativo delledi cui si erano 'fatte carico' le donne straniere: nel 2008 contribuivano alla natalità italiana mediamente con 2.53 figli ...... ciò ha determinato negli ultimi trenta anni undi circa il 30% della popolazione complessiva. ... pur essendo ancora la principale etnia del paese, sono solo al terzo posto per numero di...

Tonara (Nuoro), bufera sul sindaco per frase sessista: "Donne, vi aspetto nel mio ufficio per combattere il calo delle nascite" TGCOM

Tutte le donne libere hanno l’obbligo di recarsi nell’ufficio del Sindaco a tre ore di distanza una dall’altra’ Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il calo nascite”, ha ...Provvedimento da me emanato per combattere il calo delle nascite”. Il post demenziale pubblicato su Facebook da Pierpaolo Sau, sindaco di Tonara, cittadina in provincia di Nuoro, ha scatenato un ...