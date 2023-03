Calo delle nascite? Donne | venite da me Il post choc del sindaco

(Di venerdì 24 marzo 2023) Bufera sul primo cittadino di Tonara (Nuoro) per una sua frase sessista: ", vi aspetto nel mio ufficio per combattere il". Arrivano poi le scuse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Tutte le donne libere hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio del sindaco, a tre ore di distanza l'una dall'altra.… - grecale66 : RT @ultimenotizie: Le Borse europee sono in forte calo con il tonfo delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è… - patrabel : RT @ultimenotizie: Le Borse europee sono in forte calo con il tonfo delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è… - silvano747 : RT @ultimenotizie: Le Borse europee sono in forte calo con il tonfo delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è… - usaimarco87 : Il titolo Deutsche Bank aveva già segnato un calo del 3,2% nella sessione di ieri, scontando la notizia relativa ai… -

...alla variazione dei prezzi di Mina La correzione in corso del prezzo di MINA ha registrato un... Durante il suo rally rialzista, ha anche attraversato unasue resistenze chiave. A parte ...E' un venerdì nero per i titoli bancari europei che affondano in Borsa, con Deutsche Bank, la maggiore banca tedesca e unapiù grandi del Vecchio Continente, infino al 13%. L'indicebanche Euro Stoxx 600, che contiene i maggiori istituti di credito della regione, è sceso del 4,6% a metà mattinata, superando la debolezza degli indici nazionali ...Ma preoccupa anche la situazionebanche Usa, in rosso nel pre - Borsa nonostante le ... E poco conta a questo punto ildei rendimenti , un dato che segnala l' arrivo imminente della ...

Polemica sulla frase sessista di un sindaco sardo: Calo delle nascite Donne, tutte nel mio ufficio Fanpage.it

La forte corrente di vendita è alimentata dal forte calo delle banche, con le perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finanziario. In flessione anche i rendimenti dei titoli di Stato ...Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il calo nascite". Le scuse immediate del sindaco Parole scritte a commento di un post dell'ex sindaco di Desulo (sempre nel Nuorese) sullo ...