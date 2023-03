Calendario Qualificazioni Europei 2024 oggi: orari partite 24 marzo, tv, streaming, programma (Di venerdì 24 marzo 2023) Prosegue la prima tornata di Qualificazioni agli Europei di calcio che andranno di scena in Germania nell’estate 2024. L’Italia rimane a guardare dopo il debutto di ieri sera contro l’Inghilterra; altre otto le partite previste questa sera, con un paio di grandi’ pronte alla loro prima uscita continentale. Il piatto forte di questo venerdì 24 marzo è rappresentato dalla sfida tra Francia e Olanda. Allo Stade de France di Parigi si incroceranno due delle squadre più rappresentative del vecchio continente per prendersi immediatamente la leadership del girone B. La partita andrà in onda sia sui canali di Sky Sport, in abbonamento, e sul canale 20 in chiaro. Per le altre sfide, a parte quella delle 18.00 tra Bulgaria e Montenegro, saranno oggetto della Diretta Goal in onda su Sky Sport Football (203). ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Prosegue la prima tornata diaglidi calcio che andranno di scena in Germania nell’estate. L’Italia rimane a guardare dopo il debutto di ieri sera contro l’Inghilterra; altre otto lepreviste questa sera, con un paio di grandi’ pronte alla loro prima uscita continentale. Il piatto forte di questo venerdì 24è rappresentato dalla sfida tra Francia e Olanda. Allo Stade de France di Parigi si incroceranno due delle squadre più rappresentative del vecchio continente per prendersi immediatamente la leadership del girone B. La partita andrà in onda sia sui canali di Sky Sport, in abbonamento, e sul canale 20 in chiaro. Per le altre sfide, a parte quella delle 18.00 tra Bulgaria e Montenegro, saranno oggetto della Diretta Goal in onda su Sky Sport Football (203). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : L'attesa è finita, si giocano le partite di qualificazione a #Euro2024: il calendario e il regolamento della compet… - CalcioWeb : L'attesa è finita: le #Nazionali in campo per le #Qualificazioni a #EURO2024: il calendario e il regolamento - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: Qualificazioni #Euro2024, il girone dell'#Italia: calendario e avversarie - DiMarzio : Qualificazioni #Euro2024, il girone dell'#Italia: calendario e avversarie - sportli26181512 : Qualificazioni Europei e amichevoli, il calendario delle partite di oggi: Le qualificazioni a Euro 2024 in diretta… -