Calendario ciclismo, quali gare il 24-26 marzo? C’è la Gand-Wevelgem, ma non solo! Programma, orari, tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Il fine settimana del 24-26 marzo si preannuncia particolarmente ricco per gli amanti di ciclismo. La primavera è iniziata e il weekend alle porte propone un succulento menu di gare assolutamente da non perdere. Spiccano in particolar modo l’E3 Saxo Classic (venerdì 24 marzo) e la Gand-Wevelgem (domenica 26 marzo), due classiche belghe che lanciano la volata verso il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, le Monumento che ci attenderanno nelle prossime settimane. Si concluderanno anche le due corse a tappe principali di questa settimana: la Volta a Catalunya (evento World Tour con Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Giulio Ciccone che si giocano la vittoria) e la Settimana Coppi e Bartali. Domenica andrà in scena anche il GP Industria & Artigianato, spazio anche a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Il fine settimana del 24-26si preannuncia particolarmente ricco per gli amanti di. La primavera è iniziata e il weekend alle porte propone un succulento menu diassolutamente da non perdere. Spiccano in particolar modo l’E3 Saxo Classic (venerdì 24) e la(domenica 26), due classiche belghe che lanciano la volata verso il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, le Monumento che ci attenderanno nelle prossime settimane. Si concluderanno anche le due corse a tappe principali di questa settimana: la Volta a Catalunya (evento World Tour con Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Giulio Ciccone che si giocano la vittoria) e la Settimana Coppi e Bartali. Domenica andrà in scena anche il GP Industria & Artigianato, spazio anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanociola4 : RT @SpazioCiclismo: Gli orari per seguire ogni giorno il ciclismo in diretta TV e Streaming #VoltaCatalunya102 #CoppieBartali #ClassicBrug… - SpazioCiclismo : Gli orari per seguire ogni giorno il ciclismo in diretta TV e Streaming #VoltaCatalunya102 #CoppieBartali… - UispNazionale : RT @UISPciclismo: Un calendario ricco di 10 prove Da Aprile a Ottobre E' il criterium UISP UISP ciclismo nazionale delle GF In arrivo la pr… - RietiUisp : RT @UISPciclismo: Un calendario ricco di 10 prove Da Aprile a Ottobre E' il criterium UISP UISP ciclismo nazionale delle GF In arrivo la pr… - Raiofficialnews : ??Una tradizione che si rinnova: al via la 114ª edizione della #MilanoSanremo, la sfida più avvincente del calendari… -