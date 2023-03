Calendario 24^ giornata A1 Femminile 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Calendario della 24^ giornata di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Ad aprire le danze, sabato 25 marzo, sarà l’anticipo tra Cuneo e Scandicci. Domenica poi spazio al big match Novara-Milano, mentre Conegliano scende sul campo di Firenze e Chieri fa visita a Bergamo. Busto Arsizio ospita invece Casalmaggiore, Pinerolo sfida Macerata e infine Perugia incontra Vallefoglia. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, mentre un’altra partita sarà visibile su ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildella 24^di Serie A1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Ad aprire le danze, sabato 25 marzo, sarà l’anticipo tra Cuneo e Scandicci. Domenica poi spazio al big match Novara-Milano, mentre Conegliano scende sul campo di Firenze e Chieri fa visita a Bergamo. Busto Arsizio ospita invece Casalmaggiore, Pinerolo sfida Macerata e infine Perugia incontra Vallefoglia. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa intv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, mentre un’altra partita sarà visibile su ...

