Calenda: "Sul nucleare destra più vicina a noi del Pd di Schlein". Bellanova lo rimprovera subito: "La linea non la decide lui"

Carlo Calenda parla già dal leader del sedicente Terzo polo, cioè la fusione tra Azione e Italia viva. Appena però si espone su qualche tema specifico, ecco che qualche renziano lo smentisce subito. Per esempio: a Mattino 5 gli hanno chiesto se su temi cruciali – tipo l'energia – la posizioni della destra siano più vicine alle sue rispetto a quelle del Pd di Elly Schlein. "Assolutamente sì – ha risposto Calenda – Per esempio, la destra sul nucleare dice e non dice ma ha votato una nostra mozione in cui si dice con chiarezza che si deve andare verso il nucleare. L'obiettivo di fare politica è migliorare la vita delle persone, se un provvedimento della destra lo condivido, lo voto". A stretto giro è arrivata la replica di Teresa Bellanova.

