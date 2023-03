Calciomercato Napoli | in Spagna sicuri | azzurri su Gabri Veiga del Celta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ?? Il #Napoli lavora per nom farsi trovate impreparato in caso di offerta mostre per #Osimhen Il nuovo nome sul taccuino… - giuseppe_alto : Stagione eccezionale quella del nigeriano. Osimhen in campionato ha messo a segno ben 21 gol, 25 in tutto considera… - napolipiucom : Bargiggia: 'Ho delle notizie molto serie sul futuro di Osimhen' #Bargiggia #Calciomercato #napoli #OSIMHEN #premier… - tuttosport : ?? '#Kvaratskhelia fu bocciato da Monchi' La rivelazione dalla Spagna #Liga #Napoli #Tuttosport - Luxgraph : 'Kvaratskhelia fu bocciato da Monchi': la rivelazione dalla Spagna -

Commenta per primo Ilvuole blindare Luciano Spalletti . Il club partenopeo può esercitare una clausola per rinnovare il contratto dell'allenatore (in scadenza a giugno) per la prossima stagione, quindi fino al 2024.In quel caso sarebbero dolori per il pur fortee arriverebbe anche il 4° posto. Pioli può, tuttavia, anche sbarellare del tutto , perdendo andata e ritorno contro i partenopei, per farsi poi ...Ascolta ', Kvaratskhelia meno sostituibile di Osimhen' su Spreaker . L'unico per il quale direi di no, sarebbe Kvaratskhelia perché, a mio parere, può crescere ancora e diventare un fuoriclasse.

Calciomercato Napoli, la verità sull'idea Firmino: i dettagli CalcioNapoli24

Al di là dell’ingaggio, comunque una questione non banale, al salentino in uscita dal Tottenham la proprietà cinese non potrebbe garantire un calciomercato all’altezza delle sue aspettative. Inoltre c ..."Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli ... e interagire con la redazione Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora!