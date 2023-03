Calciomercato Napoli, addio Lozano? Possibile scambio con un calciatore della Liga (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora una volta si parla di Napoli, capace di essere sulla bocca di tutti anche durante la sosta Nazionali. La città partenopea ha infatti ospitato la prima gara dell’Italia nel girone di qualificazione ad EURO2024, in una sfida persa poi 1-2 contro gli ormai acerrimi rivali dell’Inghilterra. Oltre al grande evento ospitato, la città azzurra nonché la SSC Napoli può sorridere anche grazie alle buone prestazioni dei propri calciatori al servizio della propria Nazione. Fra titolarità e gol (come quello di Elmas in Macedonia-Malta), è sempre più clima di festa nel capoluogo campano, dove inizia a muoversi qualche futuro scenario di mercato. Il Villarreal vuole Lozano: scambio col Napoli? Già annunciato da alcuni media messicani negli ultimi giorni, pare che il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora una volta si parla di, capace di essere sulla bocca di tutti anche durante la sosta Nazionali. La città partenopea ha infatti ospitato la prima gara dell’Italia nel girone di qualificazione ad EURO2024, in una sfida persa poi 1-2 contro gli ormai acerrimi rivali dell’Inghilterra. Oltre al grande evento ospitato, la città azzurra nonché la SSCpuò sorridere anche grazie alle buone prestazioni dei propri calciatori al serviziopropria Nazione. Fra titolarità e gol (come quello di Elmas in Macedonia-Malta), è sempre più clima di festa nel capoluogo campano, dove inizia a muoversi qualche futuro scenario di mercato. Il Villarreal vuolecol? Già annunciato da alcuni media messicani negli ultimi giorni, pare che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Brilla la stella di Baldanzi all'esordio in Under 21: il Napoli fa sul serio, l'Empoli apre a una condizione - sportli26181512 : Under 21, brilla la stella di Baldanzi all'esordio: il Napoli fa sul serio, l'Empoli apre a una condizione: Era la… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Veiga snobba il Real e ammicca al #Napoli: è sfida ai club di Premier per il nuovo #Lobotka - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Il retroscena di #DeLaurentiis: “Avevo l’accordo con #Spalletti già a gennaio 2021, ma aspettai giugno perché sono un genti… - sscalcionapoli1 : Calaiò: “Ad Osimhen offriranno ingaggio 4-5 volte superiore di quello che prende al Napoli” -