Calciomercato Lazio: Gagliardini potrebbe arrivare a parametro zero

Secondo La Gazzetta dello Sport dopo Vecino il Calciomercato della Lazio potrebbe prendere un altro giocatore a parametro zero dall'Inter: si tratta di Roberto Gagliardini, già monitorato dal d.s. Igli Tare ai tempi dell'Atalanta, prima che nel 2017 passasse a Milano. Il mediano bergamasco, 29 anni ad aprile, non sta fornendo un rendimento esaltante. Ed è finito ai margini delle scelte di Inzaghi: 18 presenze (12 in campionato), in totale per 639' in campo. Così il suo contratto in scadenza con l'Inter non registra chance di rinnovo.

Calciomercato Lazio: Gagliardini potrebbe arrivare a parametro zero

Secondo La Gazzetta dello Sport dopo Vecino il calciomercato della Lazio potrebbe prendere un altro giocatore a parametro zero dall'Inter: si tratta di Roberto Gagliardini, già monitorato dal d.s.

LAZIO - Zaccagni: "La Nazionale è il sogno di tutti, spero nella convocazione"

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è stato ospite sul canale TikTok della Lega ... credo che i vecchi numeri 10 si faccia fatica a trovarli nel calcio attuale. Un giocatore che mi piace molto ...