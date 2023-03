Calciomercato Juventus | la Roma su Cuadrado

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 24 marzo 2023) La, come tutte le altre squadre, sta osservando un periodo di riposo dovuto alla pausa per le Nazionali, in attesa di tornare in campo il primo aprile, per il match di campionato contro l’Hellas Verona. In questo periodo la dirigenza bianconera, oltre alle note vicissitudini giudiziarie, può concentrarsi anche sui contratti dei giocatori in scadenza. Alex Sandro è già risaputo che rinnoverà, per Rabiot la situazione rinnovo appare assai complicata a livello di costi. Inoltre, c’è da fare un’altra riflessione su Juan. Il contratto del colombiano scadrà a giugno 2023 e la sua posizione sarebbe ancora in bilico, anche se il numero 11 bianconero potrebbe voler restare, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma una delle ultime notizie è che sul calciatore inizierebbero a muoversi alcune squadre. E in ...