Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la cessione? Due grossi problemi (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus in estate potrebbe salutare De Sciglio anche se sembrano esserci ben due problemi. Andiamo a scoprire quali sono. Un giocatore che, in questa stagione, è stato utilizzato diverse volte; De Sciglio, all’interno del modulo di Allegri, può essere impiegato sia come esterno destro sia come esterno sinistro. de Sciglio (Ansafoto)Giocatore utilissimo contro determinati avversari dal momento che permette alla sua squadra di avere un maggior equilibrio tattico; proprio per questa caratteristica è stato sempre considerato importante da Allegri. Nella prossima sessione estiva di mercato, però, potrebbe essere ceduto; la Juventus sembra intenzionata ad operare una piccola rivoluzione con le corsie pronte ad essere totalmente (o quasi) cambiate. De Sciglio rischia di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) Lain estate potrebbe salutare Deanche se sembrano esserci ben due. Andiamo a scoprire quali sono. Un giocatore che, in questa stagione, è stato utilizzato diverse volte; De, all’interno del modulo di Allegri, può essere impiegato sia come esterno destro sia come esterno sinistro. de(Ansafoto)Giocatore utilissimo contro determinati avversari dal momento che permette alla sua squadra di avere un maggior equilibrio tattico; proprio per questa caratteristica è stato sempre considerato importante da Allegri. Nella prossima sessione estiva di mercato, però, potrebbe essere ceduto; lasembra intenzionata ad operare una piccola rivoluzione con le corsie pronte ad essere totalmente (o quasi) cambiate. Derischia di ...

