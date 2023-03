Calcio: Under 21, Serbia ko 2-0 con la doppietta di Mulattieri e gli azzurrini tornano a vincere (Di venerdì 24 marzo 2023) Backa Topola, 24 mar. -(Adnkronos) - A distanza di nove mesi dal successo contro l'Irlanda che era valso la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, la Nazionale Under 21 è tornata a vincere. A Backa Topola, gli azzurrini hanno superato 2-0 la Serbia grazie alla doppietta di Samuele Mulattieri, attaccante del Frosinone. Una partita condotta dall'inizio alla fine dalla squadra di Paolo Nicolato, che si sta avvicinando all'Europeo e che tornerà in campo lunedì sera (ore 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina: la gara sarà trasmessa in diretta su figc.it e sui canali social della Nazionale (clicca QUI per le info sulla biglietteria). "Abbiamo avuto modo di vedere diversi ragazzi all'opera: hanno fatto tutti una buona gara, considerando che molti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Backa Topola, 24 mar. -(Adnkronos) - A distanza di nove mesi dal successo contro l'Irlanda che era valso la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, la Nazionale21 è tornata a. A Backa Topola, glihanno superato 2-0 lagrazie alladi Samuele, attaccante del Frosinone. Una partita condotta dall'inizio alla fine dalla squadra di Paolo Nicolato, che si sta avvicinando all'Europeo e che tornerà in campo lunedì sera (ore 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina: la gara sarà trasmessa in diretta su figc.it e sui canali social della Nazionale (clicca QUI per le info sulla biglietteria). "Abbiamo avuto modo di vedere diversi ragazzi all'opera: hanno fatto tutti una buona gara, considerando che molti di ...

