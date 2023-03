Calcio: Under 21, gli azzurrini vincono 2-0 in Serbia in un match amichevole (Di venerdì 24 marzo 2023) Backa Topola, 24 mar. -(Adnkronos) - La nazionale italiana Under 21 batte 2-0 i pari età della Serbia in un match amichevole disputato alla Tsc Arena di Backa Topola. A decidere la partita la doppietta di Mulattieri all'8' e al 22' della ripresa. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 27 contro l'Ucraina in un altro incontro amichevole che si giocherà a Reggio Calabria. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Backa Topola, 24 mar. -(Adnkronos) - La nazionale italiana21 batte 2-0 i pari età dellain undisputato alla Tsc Arena di Backa Topola. A decidere la partita la doppietta di Mulattieri all'8' e al 22' della ripresa. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 27 contro l'Ucraina in un altro incontroche si giocherà a Reggio Calabria.

Diretta Serbia U21 - Italia U21 0 - 2: segui la partita LIVE

BACKA TOPOLA (SERBIA) - Penultimo test prima dell'Europeo di giugno per l'Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà la Serbia in amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione questa ...

Italia Under 21, 2-0 alla Serbia: Mulattieri doppietta show

I ragazzi di Nicolato sfiorano anche il tris con un calcio di punizione di Esposito che termina di pochissimo fuori prima e con un bel tiro di Parisi poi, ma non accade più nulla. L'Italia Under 21 ...

Italia-Serbia 2-0 in amichevole

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'Italia Under 21 supera 2-0 in amichevole la Serbia, a Backa Topola, grazie ad una doppietta di Samuele Mulattieri nel secondo tempo (al 9' e al 21'). Ora due giornate di ...