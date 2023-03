Calcio, l’Italia U21 convince e supera 2-0 la Serbia in amichevole trascinata da Mulattieri (Di venerdì 24 marzo 2023) l’Italia Under 21 vince e convince alla TSC Arena di Backa Topola in Serbia contro i padroni di casa nella prima delle amichevoli che gli Azzurrini disputeranno in questo mese di Marzo in preparazione all’Europeo di categoria che si svolgerà in estate in Romania e Georgia. A decidere il match una doppietta di Mulattieri per il 2-0 finale a favore dell’Italia. Il ct Paolo Nicolato sceglie ancora il 3-5-1-1 con Baldanzi a supporto proprio di Mulattieri. Proprio Baldanzi è il grande protagonista di inizio partita: prima ci prova dalla distanza trovando un Calcio d’angolo, Stankovic salva in un paio di circostanze e infine è Drezgevic a fermare il giocatore dell’Empoli. Gli Azzurrini continuano a spingere, soprattutto con gli esterni ed in particolare con Gallo, molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)Under 21 vince ealla TSC Arena di Backa Topola incontro i padroni di casa nella prima delle amichevoli che gli Azzurrini disputeranno in questo mese di Marzo in preparazione all’Europeo di categoria che si svolgerà in estate in Romania e Georgia. A decidere il match una doppietta diper il 2-0 finale a favore del. Il ct Paolo Nicolato sceglie ancora il 3-5-1-1 con Baldanzi a supporto proprio di. Proprio Baldanzi è il grande protagonista di inizio partita: prima ci prova dalla distanza trovando und’angolo, Stankovic salva in un paio di circostanze e infine è Drezgevic a fermare il giocatore dell’Empoli. Gli Azzurrini continuano a spingere, soprattutto con gli esterni ed in particolare con Gallo, molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio_Martini_ : L’Italia perde. Dopo la disastrosa eliminazione dai mondiali son tutti rimasti incollati alle proprie poltrone quan… - FBiasin : L’#Italia porta 3 club ai quarti di Champions ed è fantastico. È bene sottolineare che questa cosa non è capitata… - realvarriale : Alziamoci in piedi, tutti noi che amiamo il calcio, e applaudiamo : C'È SOLO @sscnapoli . Una squadra perfetta domi… - fisco24_info : Calcio Under21, Italia-Serbia 2-0 in amichevole: Doppietta di Mulattieri nel test. Lunedì l'Ucraina - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ??????Rabiot l: 'Il rinnovo con la Juventus? In Italia mi trovo bene. Mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non s… -

Italia Under 21, 2 - 0 alla Serbia: Mulattieri doppietta show I ragazzi di Nicolato sfiorano anche il tris con un calcio di punizione di Esposito che termina di pochissimo fuori prima e con un bel tiro di Parisi poi, ma non accade più nulla. L'Italia Under 21 ... Tabellino e marcatori Serbia U21 - Italia U21 0 - 2: amichevole 2023 L' Italia U21 chiude un'ottima prestazione contro la Serbia sul risultato del 2 - 0. A firmare la vittoria della formazione di Nicolato è Mulattieri con doppietta. Di seguito il tabellino del match. ... Diretta Serbia U21 - Italia U21 0 - 2: segui la partita LIVE BACKA TOPOLA (SERBIA) - Penultimo test prima dell' Europeo di giugno per l' Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà la Serbia in amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione ... I ragazzi di Nicolato sfiorano anche il tris con undi punizione di Esposito che termina di pochissimo fuori prima e con un bel tiro di Parisi poi, ma non accade più nulla.Under 21 ...U21 chiude un'ottima prestazione contro la Serbia sul risultato del 2 - 0. A firmare la vittoria della formazione di Nicolato è Mulattieri con doppietta. Di seguito il tabellino del match. ...BACKA TOPOLA (SERBIA) - Penultimo test prima dell' Europeo di giugno perUnder 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà la Serbia in amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione ... Nell’Italia del calcio oriundizzato perdono i giocatori e vincono i dirigenti L'Espresso