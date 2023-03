Calcio, l'Argentina torna in campo e festeggia ancora il Mondiale (Di venerdì 24 marzo 2023) L'amichevole vinta 2-0 dall'Argentina (gol di Thiago Almada e Leo Messi) contro Panama è stata speciale perché la Selección ha colto l'occasione per celebrare ancora una volta la vittoria della Coppa del Mondo. Dopo la partita al Mas Monumental Stadium di Buenos Aires, i festeggiamenti sono entrati nel vivo con Messi al centro dei riflettori assieme anche alle famiglie di tutti i calciatori Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) L'amichevole vinta 2-0 dall'(gol di Thiago Almada e Leo Messi) contro Panama è stata speciale perché la Selección ha colto l'occasione per celebrareuna volta la vittoria della Coppa del Mondo. Dopo la partita al Mas Monumental Stadium di Buenos Aires, imenti sono entrati nel vivo con Messi al centro dei riflettori assieme anche alle famiglie di tutti i calciatori

