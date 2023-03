Calcio: l'Argentina festeggia il mondiale con un 2 - 0 a Panama (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Argentina ha battuto Panama 2 - 0 (0 - 0) e Leo Messi ha realizzato la rete numero 800 in carriera. Con una amichevole giocata a Buenos Aires per la prima uscita dei campioni del mondo dopo il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) L'ha battuto2 - 0 (0 - 0) e Leo Messi ha realizzato la rete numero 800 in carriera. Con una amichevole giocata a Buenos Aires per la prima uscita dei campioni del mondo dopo il ...

