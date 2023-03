Calcio: Juventus, Miretti parzialmente in gruppo (Di venerdì 24 marzo 2023) Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - Venerdì in campo per la Juventus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati per l'ultimo allenamento della settimana. Il gruppo ha focalizzato l'attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale. Fabio Miretti si è allenato parzialmente con il gruppo. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile denso di sfide e che sarà inaugurato da Juventus-Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - Venerdì in campo per la. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati per l'ultimo allenamento della settimana. Ilha focalizzato l'attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale. Fabiosi è allenatocon il. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile denso di sfide e che sarà inaugurato da-Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.

