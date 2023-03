Calcio: Juventus, CdA approva la relazione finanziaria semestrale, rosso di 29,5 mln (Di venerdì 24 marzo 2023) Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, riunitosi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale Consolidata al 31 dicembre 2022. Il primo semestre dell'esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di 29,5 milioni di euro, evidenziando un significativo miglioramento rispetto alla perdita di 112,1 milioni consuntivata nel primo semestre dell'esercizio precedente. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi a 276,2 milioni, in crescita rispetto ai 223,1 dell'analogo periodo dell'esercizio precedente; costi operativi a 210,6, a fronte dei 235,6 del primo semestre 2021/2022. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione della, riunitosi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha esaminato eto laConsolidata al 31 dicembre 2022. Il primo semestre dell'esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di 29,5 milioni di euro, evidenziando un significativo miglioramento rispetto alla perdita di 112,1 milioni consuntivata nel primo semestre dell'esercizio precedente. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi a 276,2 milioni, in crescita rispetto ai 223,1 dell'analogo periodo dell'esercizio precedente; costi operativi a 210,6, a fronte dei 235,6 del primo semestre 2021/2022.

