Calcio: Italia a caccia del riscatto contro Malta, per i bookie gli azzurri prenotano i tre punti (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Mettere da parte la sconfitta dell'esordio contro l'Inghilterra e conquistare il primo successo per centrare, senza troppe difficoltà, l'accesso agli Europei del 2024, dove gli uomini di Mancini vorranno difendere il titolo vinto nel 2021 a Wembley. L'Italia, nel secondo match del Gruppo C, è ospite di Malta, avversario sconfitto in tutti i precedenti, con gli esperti di Newgioco che vedono il segno '2' nettamente avanti a 1,11 contro il 21 dello storico colpo dei padroni di casa. Si gioca invece a 8,40 il pareggio. Partita difficile per l'attacco di Malta, a secco nelle ultime quattro contro gli azzurri: in vantaggio un altro No Goal, a 1,39, sul Goal visto a 2,76. Numeri che si ripercuotono anche sul risultato esatto, con lo 0-2 - già ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Mettere da parte la sconfitta dell'esordiol'Inghilterra e conquistare il primo successo per centrare, senza troppe difficoltà, l'accesso agli Europei del 2024, dove gli uomini di Mancini vorranno difendere il titolo vinto nel 2021 a Wembley. L', nel secondo match del Gruppo C, è ospite di, avversario sconfitto in tutti i precedenti, con gli esperti di Newgioco che vedono il segno '2' nettamente avanti a 1,11il 21 dello storico colpo dei padroni di casa. Si gioca invece a 8,40 il pareggio. Partita difficile per l'attacco di, a secco nelle ultime quattrogli: in vantaggio un altro No Goal, a 1,39, sul Goal visto a 2,76. Numeri che si ripercuotono anche sul risultato esatto, con lo 0-2 - già ...

