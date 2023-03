Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Bayern. Kimmich 'Nagelsmann? Allenatore eccezionale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Kimmich: 'Nagelsmann? Uno dei migliori allenatori che ho avuto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Kimmich: 'Nagelsmann? Uno dei migliori allenatori che ho avuto' -

Anche il ct tedesco Hansi Flick, di cui Nagelsmann è stato il successore al, si è detto "molto sorpreso" delle indiscrezioni sull'esonero "ma non voglio aggiungere altro in segno di rispetto ...La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie egiocato. Il futuro professionale di diversi giocatori bianconeri dipenderà dalla ...però come anche...Lo ha detto il Ct della Germania ed ex tecnico delMonaco Hansi Flick in merito all'esonero di Julian Nagelsmann dal club campione di Germania. Il tecnico della selezione nazionale, impegnata ...

Calcio: Bayern Monaco, Nagelsmann verso l'esonero, al suo posto ... Civonline

Joshua Kimmich, dal ritiro della nazionale tedesca che domani affronterà il Perù in amichevole, non nasconde una certa sorpresa per la decisione del Bayern, non ancora ufficiale, di esonerare il ...Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato dal ritiro della nazionale tedesca dell’esonero di Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco. PAROLE – «È chiaro che siamo rimasti molto, ...