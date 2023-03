Cagnolina abbandonata vive in scatola di scarpe – tempo dopo, i soccorritori la sollevano e fanno scoperta terribile (Di venerdì 24 marzo 2023) È sempre difficile vedere cani abbandonati che vivono in strada. La cosa è due volte più brutta quando si tratta di cuccioli. Questa storia in particolare parla di una povera Cagnolina mix di chihuahua. La piccola Cagnolina abbandonata si era sistemata dentro una scatola di scarpe fuori da una casa. Era vicina a un edificio ed evidentemente era un luogo nel quale si sentiva relativamente al sicuro. dopo un po’ di tempo, i padroni della casa l’hanno notata e hanno iniziato a darle ogni giorno cibo per mantenerla in vita. La cosa è proseguita per diverse settimane, periodo in cui sono stati contattati due diversi rifugi per animali per avere delle risposte. Cosa ci faceva lì quella Cagnolina completamente sola? Perché qualcuno l’aveva ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 marzo 2023) È sempre difficile vedere cani abbandonati che vivono in strada. La cosa è due volte più brutta quando si tratta di cuccioli. Questa storia in particolare parla di una poveramix di chihuahua. La piccolasi era sistemata dentro unadifuori da una casa. Era vicina a un edificio ed evidentemente era un luogo nel quale si sentiva relativamente al sicuro.un po’ di, i padroni della casa l’hanno notata e hanno iniziato a darle ogni giorno cibo per mantenerla in vita. La cosa è proseguita per diverse settimane, periodo in cui sono stati contattati due diversi rifugi per animali per avere delle risposte. Cosa ci faceva lì quellacompletamente sola? Perché qualcuno l’aveva ...

